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Облачная погода без осадков ожидается в Москве в понедельник
Общество
Облачная погода без осадков ожидается в Москве в понедельник
pexels.com  /  Max Avans

Москва, 15 ноября. Москвичей в понедельник ожидает облачная погода с прояснениями. Температура воздуха установится на уровне нуля градусов, преимущественно без осадков.

Днем в Москве будет от нуля до двух градусов со знаком минус, местами ожидается гололедица. В ночь на вторник столбики термометров могут упасть до минус пяти градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Также в российской столице будет северный, северо-западный ветер, от шести до 11 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление будет повышенным и составит около 762 мм ртутного столба.

В Московской области температура воздуха будет от минус пяти градусов до нуля. В ночь с понедельника на вторник столбики термометра опустятся до минус восьми градусов.

Ранее автоэксперт Егор Васильев разъяснил правила использования печки в машине при сильных морозах. Сильные морозы влияют на работоспособность автомобиля, в том числе из-за резких температурных перепадов и высокой влажности воздуха.

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