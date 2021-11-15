Стоимость проезда по новой платной трассе в Подмосковье составит 12 рублей для легковушек

Москва, 15 ноября. Власти Московской области намерены заключить договор для строительства платной дороги, которая будет дублировать Егорьевское шоссе.

Так, к 2026 году будет построена 36-километровая трасса. Строительство выйдет в 60 млрд рублей. Тарифы для легковых автомобилей будут составлять 12 рублей за километр, а для грузовиков — 18–48 рублей за километр. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Егорьевское шоссе является одним из самых загруженных. Оно берет свое начало от Люберец и заканчивается в Касимове Рязанской области. В 2019 году дорогу оценивали в 32,3 млрд рублей. Однако инфляция и повышение цен на строительные материалы привели к росту сметы в два раза.

Ранее водителей предупредили о новом штрафе за неоплаченный проезд по платной дороге. По правилам КоАП, штраф для легковых автомобилей составляет 1500 руб., для грузовых — 5 тыс. руб. Многие водители удивились, когда им пришли квитанции. При проезде по ЦКАД не были установлены шлагбаумы и пункты оплаты.