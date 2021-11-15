Супруга избитого в Балашихе мужчины сообщила об угрозах убийства всей семьи

Москва, 15 ноября. Жена мужчины, которого избили в подмосковной Балашихе, сообщила об угрозах после конфликта. Драка случилась в микрорайоне Кучина в ночь с 12 на 13 ноября.

Шесть преступников напали на семью с ребенком и разбили голову мужчине, но, по словам женщины, сотрудники правоохранительных органов до сих пор не задержали правонарушителей. Она отметила, что во время похода к участковому эти же злоумышленники караулили ее около дома на автомобиле. После этого преступники посигналили женщине и поехали за ней, передает «Газета.ру».

«Угрозы не прекращались, они также угрожали, что убьют всю нашу семью», — раскрыла страшные детали женщина.

Женщина подчеркнула, что эти правонарушители переехали в их дом летом. Она предположила, что преступниками могут быть молдаване или цыгане. Потерпевшая заявила, что ей угрожали даже в присутствии полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов недавно начали проверку по факту нападения неизвестных преступников на мужчину с ребенком. Инцидент произошел в Новой Москве, сообщает RT.