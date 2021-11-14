Ветеринары Московского зоопарка провели сложную операцию по удалению зуба ленивцу

Москва, 14 ноября. Ветеринары провели сложную операцию обитательнице Московского зоопарка — самке ленивца по кличке Фредди. Животному нужно было удалить зуб, так как началось воспаление.

Несколько недель назад у ленивца заболел зуб. Самка не могла есть, и врачи стали проводить обследование. Результаты показали, что у животного воспалился клык, и при отсутствии вмешательства инфекция могла уйти в челюсть. Специалисты приняли решение удалить зуб. Операция осложнялась тем, что Фредди является самой пожилой самкой ленивца в зоопарке. Ей уже исполнилось 20 лет, передает «Смотрим».

Кроме того, ленивцы являются сложными животными со специфической работой организма. У них фиксируется очень медленный метаболизм, поэтому подбирать дозы препарата, в частности для анестезии, очень трудно. Однако ветеринары все рассчитали и провели успешную операцию. В настоящее время Фредди ничего не угрожает.

Ветеринары ранее спасли выброшенного с восьмого этажа кота в Ноябрьске. Животное нашли под окнами многоэтажки. Неравнодушные жители экстренно отвезли питомца к специалистам, которые провели операцию.