Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 21:43
21:42
Весь мир
Депутаты ЦАР обсудили способы борьбы с торговлей людьми
21:37
Весь мир
Кубинская оппозиция готова начать на острове очередную проамериканскую «революцию»
21:34
Весь мир
Ndjoni Sango: дезинформационную кампанию против ЦАР оплачивают западные державы
21:30
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Антон Беккужев
21:27
Происшествия
Подозрительная светящаяся коробка в Петербурге оказалась пультом от детской игрушки
21:20
Происшествия
Назвавшийся врачом из Ирака аферист выманил у россиянки почти 700 тыс. рублей
21:18
Происшествия
Житель Волгограда ответит в суде за продажу рогов краснокнижного сайгака
21:18
Шоу-бизнес
Певица Любаша назвала баснословными гонорары от Пугачевой
21:06
Экономика
Китай выбился в мировые лидеры по объему предложения электрокаров
21:06
Шоу-бизнес
Муж Собчак сыграл в спектакле предназначенную для Зудиной женскую роль
Все новости

Ветеринары Московского зоопарка провели сложную операцию по удалению зуба ленивцу

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 20:37
Общество
Ветеринары Московского зоопарка провели сложную операцию по удалению зуба ленивцу
pixabay.com

Москва, 14 ноября. Ветеринары провели сложную операцию обитательнице Московского зоопарка — самке ленивца по кличке Фредди. Животному нужно было удалить зуб, так как началось воспаление.

Несколько недель назад у ленивца заболел зуб. Самка не могла есть, и врачи стали проводить обследование. Результаты показали, что у животного воспалился клык, и при отсутствии вмешательства инфекция могла уйти в челюсть. Специалисты приняли решение удалить зуб. Операция осложнялась тем, что Фредди является самой пожилой самкой ленивца в зоопарке. Ей уже исполнилось 20 лет, передает «Смотрим».

Кроме того, ленивцы являются сложными животными со специфической работой организма. У них фиксируется очень медленный метаболизм, поэтому подбирать дозы препарата, в частности для анестезии, очень трудно. Однако ветеринары все рассчитали и провели успешную операцию. В настоящее время Фредди ничего не угрожает.

Ветеринары ранее спасли выброшенного с восьмого этажа кота в Ноябрьске. Животное нашли под окнами многоэтажки. Неравнодушные жители экстренно отвезли питомца к специалистам, которые провели операцию.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ветеринары Московского зоопарка провели сложную операцию по удалению зуба ленивцу
операция ленивец хорошие новости россии
Комментировать