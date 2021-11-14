Благоустройство между Тверской и Большой Никитской улицами в Москве закончат в 2022 году

Москва, 14 ноября. Работы по благоустройству квартала между Тверской и Большой Никитской улицами могут завершить уже в 2022 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Рядом с вековыми деревьями в рамках проекта высадят нижний ярус озеленения, а также появятся еще больше уличных фонарей. Также тротуары станут шире и удобнее для пешеходов.

«Работы в Газетном и Никитском переулках были выполнены несколько лет назад. Теперь пришла очередь Брюсова, Леонтьевского, Большого и Малого Гнездниковских переулков и Шведского тупика», — написал мэр в своем блоге.

По его словам, для каждого переулка будет разработан собственный рисунок гранитного мощения. Вместо хаотичной парковки специалисты организуют карманы для стоянки машин.

Подсветка улиц и зданий Москвы уже начала работать в зимнем режиме. Необходимые коррективы в график работы городского освещения вносятся исходя из сокращения светового дня.