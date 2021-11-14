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Синоптик Тишковец предупредил москвичей о гололедице 15 ноября
Общество
Синоптик Тишковец предупредил москвичей о гололедице 15 ноября
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Москва, 14 ноября. Снег ожидается в Москве в ночь на 15 ноября. Также на дорогах образуется гололедица, предупредил жителей города ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура воздуха в Москве составит от -3 до -1 градуса в понедельник, 15 ноября. В Подмосковье столбики термометров покажут от -5 до -0 градусов. Об этом Тишковец рассказал в беседе с РИА Новости.

«К вечеру воскресенья и в ночь на понедельник в Центральной России и Москве пройдут очаговые скоротечные заряды снега с усилением ветра в порывах до 12 метров в секунду и кратковременным ухудшением видимости до 4 километров. Снег прекратится к 9 часам утра 15 ноября, но землю успеет припорошить символическим снежным покровом толщиной не более 0,5–1 сантиметра», — сообщил синоптик.

В конце недели, к выходным интенсивность осадков повысится. В связи с этим в регионе сформируется устойчивый снежный покров. В Москве ожидается до 5–6 сантиметров снега. В Московской области прогнозируется от 5 до 10 сантиметров.

Похолодание ожидается в европейской части России с 14 ноября. Об этом ранее предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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