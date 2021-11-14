Январские морозы до −19 градусов могут ударить в Москве в конце ноября

Москва, 14 ноября. Крепкие январские морозы могут наступить в Москве уже в конце ноября, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, в последних числах этого месяца столбики уличных термометров в российской столице, вероятнее всего, покажут от −12 до −19 градусов. Из-за арктического вторжения зима пойдет в наступление по всем фронтам, добавил синоптик.

«Ударят настоящие декабрьские, а потом, возможно, и январские морозы. Ночная температура сначала понизится до минус 8 — минус 13, дневная до минус 2-7, в конце месяца однажды под утро стужа может окрепнуть до минус 14-19, в дневные часы минус 7-12», — объяснил Тишковец в беседе с РИА Новости.

А вот на следующей неделе в Москве наступит «пушкинская» погода. Столичных жителей ожидает много солнца, сопровождаемого морозами. рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.