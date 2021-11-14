Власти Москвы планируют обновить подвижной состав метро на 80% за три года

Москва, 14 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о значительном обновлении подвижного состава городского метрополитена в ближайшие несколько лет.

По словам градоначальника, Москва занимает первое место в мире по темпам обновления подвижного состава метро. Десять лет назад состояние столичной подземки было неудовлетворительным, однако данный тренд удалось изменить, добавил он.

«В течение трех лет у нас будет самый молодой и самый современный подвижной состав метрополитена. На 80% он будет обновлен», — отметил Собянин для телеканала «Россия-1».

Также, по сообщению пресс-службы мэра, к 2027 году планируется построить 320 км новых путей и 150 новых станций метро. Отмечается, что в скором времени подавляющее большинство москвичей смогут жить рядом с метрополитеном.

Ранее вестибюль станции «Октябрьская» московского метрополитена открыли для пассажиров на вход и выход. Об этом стало известно из сообщения столичного дептранса.