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Вильфанд пообещал москвичам «пушкинскую» погоду на следующей неделе
Общество
Вильфанд пообещал москвичам «пушкинскую» погоду на следующей неделе
pexels.com  /  NO NAME

Москва, 14 ноября. «Пушкинская» погода наступит в Москве на следующей неделе. Столичных жителей ожидает много солнца, сопровождаемого морозами. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, существенные изменения в погоде можно будет заметить начиная с понедельника. Погодные условия в столице окажутся под влиянием антициклона, в связи с чем температуры ночью и днем будут держаться отрицательные. При этом атмосферное давление будет довольно высоким.

«В понедельник уже будут прояснение и солнце, но во вторник совсем мало будет облаков, солнца — много. Будет морозная и солнечная погода. Облегченный вариант погоды из стихотворения (Александра. — Прим. ред.) Пушкина («Зимнее утро». — Прим. ред.)», — заявил Вильфанд в интервью ТАСС.

Такая погода продержится в Москве как минимум до 18 ноября. В воскресенье и понедельник в городе прогнозируются небольшие осадки. Днем 15 ноября похолодает до 0...−5 градусов, 16 ноября уличные термометры покажут около 0...−2 градусов, а 17 и 18 ноября будет около нуля градусов.

Мягкая и снежная зима может ждать жителей средней полосы России в этом году. Теплее нормы температура в зимние месяцы прогнозируется в азиатской части страны, особенно в Восточной Сибири.

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