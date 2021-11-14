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Психика машиниста московского метро пострадала после смерти пассажира на путях
Происшествия
Психика машиниста московского метро пострадала после смерти пассажира на путях
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Москва, 14 ноября. Машинист столичного метро получил психологическую травму после инцидента с гибелью пассажира на путях. Трагедия произошла накануне на станции «Сходненская».

Неизвестный мужчина в минувшую субботу прыгнул на пути перед подъезжающим поездом. Ему на помощь бросился другой пассажир. В итоге первый из них остался жив и сбежал с места происшествия, его спаситель попал под колеса поезда и погиб на месте.

«Мы не знаем, что толкнуло человека на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму», — говорится в Telegram-канале московского дептранса.

Позднее тело сбежавшего пассажира было найдено на улице Свободы недалеко от станции метро. Предварительно установлено, что он скончался в результате многочисленных травм, полученных при падении на железнодорожные пути.

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москва метро машинист
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