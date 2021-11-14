Видео с места гибели упавшего на рельсы в московском метро мужчины появилось в Сети

Москва, 14 ноября. Мужчину, выжившего после падения на рельсы в московском метро, нашли мертвым в нескольких километрах от станции «Сходненская». Видео с места инцидента появилось в Сети.

Тело обнаружили рядом с подъездом многоквартирного дома на улице Свободы. На кадрах видно, что труп накрыли черным мешком, а прилегающую территорию оцепили красно-белой лентой, передает РЕН ТВ.

Незадолго до этого мужчина упал на пути в метро. Спасать его бросился другой житель Москвы, но погиб сам. Из-за трагедии было остановлено движение поездов. Прыгнувший на рельсы гражданин с места происшествия скрылся.

Правоохранительные органы предполагают, что мужчина умер от травм, полученных при попадании под поезд. Полиция устанавливает личность погибшего.