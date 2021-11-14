Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 01:49
01:28
Общество
Врач Болибок: прививка поможет защититься от заболевшего COVID-19 родственника
01:26
Наука
РКК «Энергия» запатентовала корабль для суборбитального туризма
01:25
Общество
WeChat: ошибки при мытье посуды могут привести к развитию рака
01:16
Происшествия
Видео с места гибели упавшего на рельсы в московском метро мужчины появилось в Сети
01:07
Общество
Гидрометцентр: резкое похолодание ожидается в регионах Урала с 15 ноября
00:52
Происшествия
Bloomberg: электронная почта ФБР подверглась атаке хакеров
00:48
Общество
Похолодание и осадки вернутся в Приморье на следующей неделе
00:47
Общество
Генеральный директор РФПИ Дмитриев: Россия считается пионером в создании «коктейля вакцин»
00:33
Общество
Гинцбург призвал «карать» за подделку сертификатов о вакцинации
00:24
Происшествия
Московские пожарные потушили возгорание в жилом доме на Беговой улице
Все новости

Видео с места гибели упавшего на рельсы в московском метро мужчины появилось в Сети
Происшествия
Видео с места гибели упавшего на рельсы в московском метро мужчины появилось в Сети
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 14 ноября. Мужчину, выжившего после падения на рельсы в московском метро, нашли мертвым в нескольких километрах от станции «Сходненская». Видео с места инцидента появилось в Сети.

Тело обнаружили рядом с подъездом многоквартирного дома на улице Свободы. На кадрах видно, что труп накрыли черным мешком, а прилегающую территорию оцепили красно-белой лентой, передает РЕН ТВ.

Незадолго до этого мужчина упал на пути в метро. Спасать его бросился другой житель Москвы, но погиб сам. Из-за трагедии было остановлено движение поездов. Прыгнувший на рельсы гражданин с места происшествия скрылся.

Правоохранительные органы предполагают, что мужчина умер от травм, полученных при попадании под поезд. Полиция устанавливает личность погибшего.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Видео с места гибели упавшего на рельсы в московском метро мужчины появилось в Сети
метро видео гибель
Комментировать