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Происшествия
Московские пожарные потушили возгорание в жилом доме на Беговой улице
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Московские пожарные потушили возгорание в жилом доме на Беговой улице

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 00:24
Происшествия
Московские пожарные потушили возгорание в жилом доме на Беговой улице
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Москва, 14 ноября. Около 50 человек эвакуированы из жилого дома, расположенного на Береговой улице в Москве. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Огонь охватил дом №7, очаг возгорания был зафиксирован в подвале. Прибывшие на место спасатели отметили угрозу быстрого распространения пламени. Ситуация осложнялась наличием деревянных перекрытий.

«Пожар в жилом доме на Беговой улице потушен. Из дома были эвакуированы порядка 50 человек. По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнили в столичных экстренных службах.

Крупный пожар ранее произошел в подмосковном Солнечногорске. Огонь охватил хозяйственную постройку, в результате чего погибли четыре человека.

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