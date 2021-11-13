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Кадры гибели пассажира в московском метро появились в Сети

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 21:19
Происшествия
Кадры гибели пассажира в московском метро появились в Сети
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 13 ноября. Мужчина, пытаясь спасти спрыгнувшего на пути человека, погиб на станции московской подземки. Об этом сообщили представители дептранса столицы.

После этого виновник инцидента скрылся с места происшествия. На данный момент мужчину, который спровоцировал трагедию, разыскивают сотрудники полиции, пишет РЕН ТВ.

«Погибшего достали, метро поехало», — заявил представитель экстренных служб.

Ранее похожий инцидент произошел в метро Екатеринбурга. Там женщину после падения на рельсы спасли пассажиры. Правоохранители сообщили, что в этом инциденте состава преступления нет.

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