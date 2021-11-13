Объем безналичных операций в Москве составил 4,1 триллиона рублей за полгода

Москва, 13 ноября. Жители столицы стали более активно пользоваться банковскими картами для оплаты товаров и услуг, пишет портал Правительства Москвы. Соответствующие данные предоставляет заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Объем операций, которые горожане за период с января по июнь провели с помощью банковских карт, поднялся на 39,5% по сравнению с прошлогодним уровнем и достиг 4,1 трлн рублей. Администрация города полагает, что такая тенденция спровоцирована массовым переходом бизнеса в сферу онлайн-торговли.

«В первом полугодии 2021 года в Москве, по данным Центрального банка Российской Федерации, граждане совершили 3,2 миллиарда покупок с помощью платежных карт, что на 31,7 процента больше, чем годом ранее», — сказал Ефимов.

Повышение популярности безналичных платежей ранее отмечали представители «Райффайзенбанка». Статистическое исследование показало, что порядка 10% граждан полностью отказались от использования наличных.

Просроченную банковскую карту можно заменить с помощь онлайн-заявки в банк. Если же нужно утилизировать пластик самостоятельно, самым простым и надежным способом является сдача в обычную переработку, пишет «ФедералПресс».