Почти три тысячи волонтеров поддержали возобновленную в Москве акцию #МыВместе

Москва, 13 ноября. Первые итоги возобновленной акции #МыВместе подвели в Москве. Подробно об этом говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Акцию поддержали почти три тысячи волонтеров. Добровольцы оказывают помощь и выполняют заявки людей старшего возраста, горожан с хроническими заболеваниями и многодетных семей, напомнила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«В октябре акция #МыВместе возобновилась. Для участия в ней зарегистрировались почти три тысячи добровольцев», — отметила она.

Чаще всего волонтеры получают просьбы о покупке продуктов. Самыми популярными позициями являются яйца, хлеб, овощи и молоко. Добровольцы уже помогли получить горожанам 1,5 тыс. кг еды. Помимо продуктов, участники акции доставляют лекарства и товары первой необходимости.

Акция #МыВместе проходит также в Смоленске. Волонтеры призывают местных жителей пройти вакцинацию от коронавируса. Добровольцы выезжают на дом ко всем, кто во время пандемии не может позаботиться о себе самостоятельно.