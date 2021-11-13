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Мишустин подписал распоряжение о выделении 30 миллиардов рублей на комплекс «Образцово»

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 11:37
Общество
Мишустин подписал распоряжение о выделении 30 миллиардов рублей на комплекс «Образцово»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 ноября. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о финансировании возведения многофункционального технического комплекса «Образцово», работы проводятся по указу президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Кластер будет создан на основе Российского университета транспорта. Основные территории комплекса будут размещены внутри площадей университета, которые будут перестроены. Более того, для комплекса на территории университета планируют построить несколько новых зданий. Чтобы не прерывать учебный процесс, работы проведут в несколько этапов.

«К 2026 году в Москве будет построен многофункциональный технологический кластер «Образцово». На его создание из федерального бюджета будет направлено почти 30 миллиардов рублей», — сообщает пресс-служба кабинета министров Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что кабинет министров планирует ввести капитал для отцов-одиночек. Соответствующие поправки примет комиссия кабмина.

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кабмин мишустин образцово
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