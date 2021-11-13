Автомобиль загорелся после аварии на 71-м км МКАД

Москва, 13 ноября. Авария с участием двух автомобилей произошла на 71-м км МКАД. В результате столкновения одна машина загорелась, сообщили на странице столичного департамента транспорта в соцсети.

На данный момент на месте происшествия работают представители оперативных служб Москвы. После аварии были перекрыты четыре полосы движения из пяти. О наличии пострадавших не сообщалось.

Всем водителям советуют выбирать пути объезда места дорожно-транспортного происшествия. Обстоятельства и детали произошедшего предстоит установить уполномоченным органам.

Неделей ранее массовое ДТП с жертвами произошло в Новой Москве. В результате аварии погиб водитель иномарки Nissan.