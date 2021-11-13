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Мужчина с ножом напал на посетителей хинкальной в центре Москвы
Происшествия
Мужчина с ножом напал на посетителей хинкальной в центре Москвы
Невские Новости

Москва, 13 ноября. Мужчина, личность которого не установлена, набросился с ножом на посетителей хинкальной в центре Москвы. В результате инцидента два человека получили ранения.

Согласно неподтвержденной информации, неизвестный выхватил нож и нанес раны двоим клиентам ресторана. После этого мужчина скрылся на автомобиле, предположительно, с логотипом такси. На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, пишет РЕН ТВ.

Ранее подобный инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Мужчина с ножом набросился на полицейского. Правонарушитель был задержан другими правоохранителями, а сам сотрудник МВД серьезных травм не получил.

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