Попытка пешеходов перебежать дорогу стала причиной ДТП в центре Москвы

Москва, 13 ноября. Авария произошла около дома №22 на Тверской улице. Два пешехода хотели перебежать дорогу в неположенном месте, но их сбил автомобиль, сообщили в дептрансе Москвы.

Авария произошла в ночь на 13 ноября. Два человека вышли на проезжую часть, чем спровоцировали ДТП. На месте работают правоохранители и представители экстренных служб российской столицы.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Для движения свободны две полосы из четырех в сторону центра», — добавили в департаменте транспорта.

Нарушения правил дорожного движения могут привести к трагичным последствиям. В Красноярске 12 ноября водитель «Газели» решил пересечь железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения с товарным поездом погибли пять человек. Все они были в салоне автомобиля.