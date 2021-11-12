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Потери бизнеса Москвы за время нерабочих дней исчисляются миллиардами рублей
Экономика
Потери бизнеса Москвы за время нерабочих дней исчисляются миллиардами рублей
Агентство городских новостей Москва  /  Авилов Александр

Москва, 12 ноября. Столичные бизнесмены в период с 28 октября по 7 ноября понесли серьезные финансовые потери, пришли к выводу в ТАСС на основании комментариев опрошенных экспертов.

Значительная выручка была недополучена предпринимателями российской столицы во время режима нерабочих дней, который продлился с конца октября по окончание первой недели ноября из-за осложнения эпидемиологической обстановки на фоне распространения коронавируса.

Аналитики считают, что бизнес города мог потерять несколько миллиардов рублей. Отмечается, что нанимающие магазины в аренду в ТЦ потеряли порядка 10 млрд рублей. Аналогичные потери фиксируются в салонах красоты. Фитнес-индустрия и продажа цветов могли лишиться 1,9 млрд рублей и 500 млн рублей соответственно.

«Потери выручки арендаторов в период нерабочих дней составили более 10 млрд рублей», — подсчитал президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Спортивные заведения потеряли примерно 1,9 млрд рублей, считает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. От 400 до 700 тыс. рублей было засчитано в минус московскими салонами красоты, которых в столице насчитывается 16,5 тыс., указала общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова.

Загрузка гостиничного комплекса в Москве уменьшилась и вышла на уровень от 25% до 30% от рядовых показателей, заявил общественный уполномоченный по вопросам гостиничного бизнеса Игорь Лаврик. Председатель комиссии «Опоры России» по социальному предпринимательству Сергей Голубев заметил, что объем выручки социальных бизнесменов города упал до 60%.

Оператор фискальных данных ОFD.ru выяснил, что траты жителей России на алкогольные напитки на протяжении нерабочих дней возросли на 78,8% к такому же периоду 2020 года.

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москва бизнес нерабочие дни коронавирус
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