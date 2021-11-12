Известный российский ученый Лев Грибов скончался на 89-м году жизни

Москва, 12 ноября. Известный ученый, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН Лев Грибов умер в возрасте 88 лет. Причины смерти устанавливаются.

Печальное известие сообщила дочь ученого, которая проживала вместе с ним. Лев Грибов получил диплом МГУ в 1956. Трудился в Институте физической химии АН СССР, потом защитил кандидатскую диссертацию, а следом и докторскую. Позже его взяли на работу в ГЕОХИ, где он стал заместителем директора, руководил Лабораторией молекулярного моделирования и спектроскопии.

Его научные работы посвящены теории строения и спектров молекул и полимеров, а также аналитической и квантовой химии, химической информатике. Он читал лекции по общей физике, квантовой химии во многих университетах, в том числе за рубежом. Он вырастил более 60 кандидатов наук.