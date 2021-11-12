Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 16:17
16:17
Наука
Астрономы Аризонского университета нашли отколовшийся от Луны квазиспутник Земли
16:13
Политика
Альгис Микульскис рассказал о «газовых» угрозах Лукашенко и их причинах
16:06
Происшествия
Во Франции проверяют информацию об изнасиловании военнослужащей в Елисейском дворце
16:03
Общество
Клара Новикова назвала ушедшего Виктора Коклюшкина остроумнейшим человеком
16:02
Политика
Путин надел накидку из шерсти новозеландских овец на саммите АТЭС
15:58
Весь мир
Прокуратура Перу начала расследование против министра обороны
15:56
Политика
Украинцы предсказали реакцию Лукашенко на пограничную стену Киева
15:52
Весь мир
Глава Президентского совета Ливии готов передать власть избранному на выборах органу
15:50
Общество
Сенатор Цеков рассказал, что выделяет фильм Пригожина «16-й» на фоне других картин
15:50
Политика
Представитель МИД ФРГ Зассе сообщила о переговорах с авиакомпаниями по вопросу беженцев
Все новости

Известный российский ученый Лев Грибов скончался на 89-м году жизни
Общество
Известный российский ученый Лев Грибов скончался на 89-м году жизни
pixabay.com

Москва, 12 ноября. Известный ученый, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН Лев Грибов умер в возрасте 88 лет. Причины смерти устанавливаются.

Печальное известие сообщила дочь ученого, которая проживала вместе с ним. Лев Грибов получил диплом МГУ в 1956. Трудился в Институте физической химии АН СССР, потом защитил кандидатскую диссертацию, а следом и докторскую. Позже его взяли на работу в ГЕОХИ, где он стал заместителем директора, руководил Лабораторией молекулярного моделирования и спектроскопии.

Его научные работы посвящены теории строения и спектров молекул и полимеров, а также аналитической и квантовой химии, химической информатике. Он читал лекции по общей физике, квантовой химии во многих университетах, в том числе за рубежом. Он вырастил более 60 кандидатов наук.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Известный российский ученый Лев Грибов скончался на 89-м году жизни
ученый умер квантовая физика
Комментировать