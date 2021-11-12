Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 14:44
14:40
Украина
Киевские правозащитники винят Зеленского в правовом беспределе на Украине
14:38
Спорт
Боец Петр Ян ответил Макгрегору, который заявил о готовности «разорвать» россиянина
14:37
Происшествия
Москвичка изнасиловала отмечавшую с ней день рождения знакомую
14:27
Общество
Переехавшая в Нью-Йорк россиянка описала необычные пищевые пристрастия американцев
14:27
Армия
Киев и Анкара договорились о поставках украинских двигателей для турецких беспилотников
14:26
Шоу-бизнес
Елена Малышева объяснила, как медики спасли певицу МакSим от смерти
14:23
Армия
Минобороны Белоруссии: российские и белорусские военные десантировались под Гродно
14:20
Происшествия
Саратовский охотник обнаружил в овраге человеческие останки
14:20
Общество
Собянин заявил об эффективности нерабочих дней в борьбе с COVID-19 в Москве
14:14
Политика
«Нелогично, опрометчиво»: политологи раскритиковали назначение Анохина в комитет СПб по Арктике
Все новости

Собянин заявил об эффективности нерабочих дней в борьбе с COVID-19 в Москве
Общество
Собянин заявил об эффективности нерабочих дней в борьбе с COVID-19 в Москве
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 12 ноября. Режим нерабочих дней сыграл свою роль. На данный момент в Москве наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Выходные объявили в Москве с 28 октября с 7 ноября. Мера показала свою эффективность, так как число заболевших в столице сокращается, подчеркнул Собянин. За последние пять дней в Москве освободилось около тысячи коек для пациентов с коронавирусом.

Ранее глава города также прокомментировал ситуацию с COVID-19. Он заявил, что можно говорить о положительной динамике. Несмотря на стабилизацию обстановки, важно помнить о необходимости вакцинации, подчеркнул Собянин.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Собянин заявил об эффективности нерабочих дней в борьбе с COVID-19 в Москве
собянин нерабочие дни коронавирус
Комментировать