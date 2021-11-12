Собянин заявил об эффективности нерабочих дней в борьбе с COVID-19 в Москве

Москва, 12 ноября. Режим нерабочих дней сыграл свою роль. На данный момент в Москве наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Выходные объявили в Москве с 28 октября с 7 ноября. Мера показала свою эффективность, так как число заболевших в столице сокращается, подчеркнул Собянин. За последние пять дней в Москве освободилось около тысячи коек для пациентов с коронавирусом.

Ранее глава города также прокомментировал ситуацию с COVID-19. Он заявил, что можно говорить о положительной динамике. Несмотря на стабилизацию обстановки, важно помнить о необходимости вакцинации, подчеркнул Собянин.