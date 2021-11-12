Пробки до девяти баллов ожидаются вечером в Москве из-за ледяного дождя

Москва, 12 ноября. Ледяной дождь в Москве может стать причиной девятибалльных пробок в вечерний час пик. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

Уже сейчас на фоне прошедшего снегопада в Москве зафиксировано множество небольших дорожно-транспортных происшествий. К вечеру на трассах столицы могут образоваться заторы до девяти баллов из-за ледяного дождя и гололедицы, говорится в сообщении дептранса.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве и Подмосковье утром 12 ноября пройдет снег. Осадки создадут покров более трех сантиметров. Синоптик также не исключил ухудшение видимости на дорогах.