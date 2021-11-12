Снегопад затруднил движение на МКАД в Москве

Москва, 12 ноября. Легкий утренний снег в Москве и области перерос в обильный снегопад. Он начался ранним утром, согласно прогнозам метеорологов.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупредил, что в столичном регионе утром 12 ноября ожидается заряд снега. Синоптик также сообщил о вероятном ухудшении видимости на дорогах до 1,5 тыс. метров.

Легкий снежок действительно перерос в снегопад. Погодное явление стало причиной затруднения движения транспорта на МКАД. Осадки могут образовать 3,1 см снежного покрова.