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Мокрый снег и облачная погода ожидаются в Москве 12 ноября
Общество
Мокрый снег и облачная погода ожидаются в Москве 12 ноября
mos.ru  /  М. Денисова

Москва, 12 ноября. Москвичей предупредили о дождливой погоде в пятницу, облачности и мокром снеге. Температура поднимется до пяти градусов со знаком плюс.

Днем в Москве будет от трех до пяти градусов тепла. Утром местами ожидается гололед. В ночь на субботу температура воздуха опустится до одного градуса со знаком плюс. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Порывы ветра будут достигать скорости 6-11 м/с, местами до 15 м/с, западного и северо-западного направления. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что погода в Петербурге в пятницу выдастся дождливой. По прогнозу синоптиков, в ночь с 11 на 12 ноября в Северной столице ожидается умеренный дождь. Днем немного поутихнет, хоть и возможен небольшой дождь. В целом будет облачно, но с прояснениями. Температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов. Ветер подует ночью юго-западный, южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем он сменит направление на западное, северо-западное.

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