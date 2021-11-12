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МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Москве
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Москве
pixabay.com

Москва, 12 ноября. Ночью и утром в пятницу в столице ожидаются гололедица и мокрый снег с дождем, предупредили в ГУ МЧС по Москве.

В спасательном ведомстве порекомендовали водителям уменьшить скорость движения, избегать внезапных маневров и увеличить дистанцию до идущих впереди машин. Осадки ожидаются в столице до 11:00.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 03:00 и до 11:00 12 ноября в Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег с дождем), местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», — сообщили в главном управлении МЧС по столице.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что утром 12 ноября в Москве и Подмосковье ожидается снегопад, которые сменится ледяным дождем. Неблагоприятные погодные условия также прогнозируются в Смоленской, Тульской и Калужской областях, уточнил синоптик.

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