Бастрыкин приказал доложить ему о деле задержанного брата Хабиба

Москва, 12 ноября. Глава СК Александр Бастрыкин приказал руководителю управления ведомства Дагестана Анатолию Щурову сообщить ему о расследовании дела в отношении двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана.

Об этом сказано на сайте Следственного комитета. В сообщении написано, что Бастрыкин поручил сотрудникам СК за кратчайшее время выяснить все детали применения насилия в отношении полицейского.

По информации сотрудников правоохранительных органов, в четверг у каспийского аэропорта правоохранители пытались остановить машину Toyota Camry без номеров и с затонированными стеклами. Водитель не останавливался, сбил ограждение поста и наехал на полицейского, однако после этого все-таки нажал на тормоз. В итоге правоохранитель получил телесные травмы, а в отношении правонарушителей возбудили уголовное дело.

Бастрыкин недавно потребовал повторный доклад по уголовному делу о калининградском враче Элины Сушкевич. Медика обвиняют в убийстве младенца.