Артиллерийский снаряд нашли в подвале жилого дома в Москве

Москва, 11 ноября. Артиллерийский снаряд был обнаружен в подвале жилого дома. Его нашли на улице Адмирала Макарова в Москве. Об этом рассказал источник в экстренных службах.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Сотрудники экстренных служб вывезут снаряд для утилизации. Подробности инцидента устанавливаются, рассказал источник в интервью ТАСС. Он сообщил, что место находки в данный момент оцеплено.

«В жилом доме по адресу: улица Адмирала Макарова, 17к1 в подвале найден снаряд», — сказал осведомленный источник.

Ранее сотрудники Росгвардии обнаружили боевые снаряды со времен Великой Отечественной войны. Находка была сделана в Череповце за гаражами и в деревне в Вологодской области. Также боеприпас, предназначенный для 76-мм дивизионной пушки образца 1942 года, нашли около деревни Волмино.