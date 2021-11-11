Девятибалльные пробки сформировались в Москве из-за мокрого снега с дождем

Москва, 11 ноября. Загруженность дорог в Москве достигла 9 из 10 баллов в вечернее время 11 ноября. Сведения предоставил онлайн-сервис «Яндекс.Пробки».

Транспорт передвигается по дорогам очень медленно. К формированию девятибалльных пробок привело ухудшение погодных условий. В частности, в российской столице местами идет мокрый снег с дождем.

Особенно скорость автомобильного потока снизилась по Садовому кольцу и Третьему транспортному кольцу. Движение затруднено на Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, Тверской улице, проспекте Мира, Волгоградском, Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов. Также пробки образовались на северо-западе и юго-востоке МКАД.

Аналогичная ситуация ранее возникла в Москве во время выпадения первого снега. Девятибалльные пробки сформировались в центре города и на МКАД из-за осадков.