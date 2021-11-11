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Онлайн-проект по борьбе с буллингом запустили на платформе «Школа.Москва»

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 16:04
Общество
Онлайн-проект по борьбе с буллингом запустили на платформе «Школа.Москва»
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Москва, 11 ноября. Спецпроект, направленный на борьбу с буллингом, стартовал на онлайн-платформе «Школа.Москва». Об этом рассказали в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

На портале собраны материалы от экспертов, которые занимаются профилактикой всех видов травли детей, родителей и учителей в общеобразовательных заведениях. Онлайн-проект запустили 11 ноября, в День борьбы с кибербуллингом.

«По статистике, каждый третий школьник сталкивается с проблемой буллинга — одни становятся жертвами, другие — агрессорами. Зачастую, ни родители, ни сами дети, ни учителя не знают, как с ней справиться и куда обратиться за помощью», — отметила руководитель PR-службы департамента образования и науки Москвы Наталья Цымбаленко.

В связи с этим было принято решение объединить знания экспертов по борьбе с буллингом на одном портале. Столкнувшиеся с травлей люди смогут воспользоваться советами психологов, пройти тренинги и найти контакты учреждений, которые оказывают помощь в трудной ситуации, добавила Цымбаленко.

Как сообщалось ранее, кибербуллинг является серьезной проблемой для многих пользователей Сети. Специалисты «ТравлиNet» объяснили, как противостоять буллингу в интернете.

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проект школа буллинг
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