Ведущий сотрудник центра «Фобос» Тишковец предупредил москвичей о снегопаде 12 ноября

Москва, 11 ноября. Снегопад ожидается в Москве и Подмосковье утром 12 ноября, однако уже в субботу он сменится ледяным дождем, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, выпавший в пятницу снег создаст покров более трех сантиметров. Также возможно кратковременное ухудшение видимости, подчеркнул метеоролог.

«Столичный регион снова накроют снегопады, ледяные дожди и крупа. До конца недели метеоусловия будут определяться западно-восточным переносом воздушных масс атлантического происхождения, благодаря чему температурный фон окажется на несколько градусов выше положенной климатической нормы», — объяснил Тишковец в беседе с ТАСС.

По его словам, ледяной дождь пройдет не только в Москве. Неблагоприятные погодные условия также ожидаются в Смоленской, Тульской и Калужской областях.

Первый снежный покров уже сформировался в Москве после ночного снегопада. На базовой московской метеостанции ВДНХ высота снега впервые за сезон составила один сантиметр.