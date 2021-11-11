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Первый снежный покров сформировался в Москве после ночного снегопада
Общество
Первый снежный покров сформировался в Москве после ночного снегопада
pexels.com  /  Yaroslav Shuraev

Москва, 11 ноября. Первый в этом году снежный покров образовался в Москве, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, снегопад, который начался в Москве в полночь и шел до 03:00 ночи, припорошил землю первым «белым покрывалом». Отмечается, что на базовой московской метеостанции ВДНХ высота снега впервые за сезон составила один сантиметр, передает РИА Новости.

«В Подмосковье больше всего снега насыпало в Наро-Фоминске и Волоколамске — 2 см», — отметил Тишковец.

Специалист подчеркнул, что обычно первые устойчивые зимние осадки формируются в Москве на ВДНХ не ранее 28 ноября, на метеостанции МГУ — 25 ноября.

Прогнозы на предстоящую зиму изменились в сторону более теплого сценария. Но ожидается, что снега в этому году будет много, рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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