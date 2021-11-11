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Женщина бросила маленьких детей в автомобиле дальнобойщика и сбежала в Подмосковье

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 04:27
Происшествия
Женщина бросила маленьких детей в автомобиле дальнобойщика и сбежала в Подмосковье
pixabay.com  /  Renee Gaudet

Москва, 11 ноября. Дальнобойщик в Иванове согласился подвезти женщину с двумя детьми до Подмосковья, однако до пункта назначения россиянка не доехала и сбежала, оставив детей в автомобиле.

Водитель заявил, что на подъезде к Орехово-Зуево попутчица вышла в туалет и сбежала. По словам дальнобойщика, оставленные дети плохо разговаривают. Женщина бросила восьмилетнюю девочку и трехлетнего мальчика. При этом на нем по какой-то причине не было обуви.

Дальнобойщик в результате отвез детей в отдел сотрудников правоохранительных органов. Врачи также осмотрели детей. Медики выявили у девочки вирусную инфекцию.

Пять детей ранее остались сиротами в Оренбургской области. Причиной этого стало массовое отравление суррогатным алкоголем. В результате инцидента 18 человек погибли после употребления спиртного напитка, еще 15 попали в больницу.

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