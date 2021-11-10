Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 23:03
23:02
Общество
Эндокринолог Тараско предупредила об опасности приема витаминов
22:51
Общество
Мария Бутина рассказала, как отпраздновала свой день рождения
22:46
Политика
Украина в контактной группе по Донбассу попросила наладить поставки угля
22:43
Общество
Полпред России Грызлов: Киев «валяет дурака» на переговорах по конфликту в Донбассе
22:33
Армия
Пентагон заявил Москве о намерениях отстаивать принцип действовать «как посчитает нужным»
22:25
Политика
СНБО заверил в способности Украины справиться с наплывом мигрантов
22:15
Общество
Автоэксперт Моржаретто призвал проверять салоны на навязывание допоборудования
22:08
Происшествия
Медики госпитализировали актера из «Ночного дозора» Игоря Савочкина
22:08
Весь мир
Нацсобрание высоко оценило успехи партии лидера ЦАР по восстановлению страны
22:00
Экономика
Экономисты пояснили, почему Америка беспокоится о высоких ценах на нефть
Все новости

Медики госпитализировали актера из «Ночного дозора» Игоря Савочкина
Происшествия
Медики госпитализировали актера из «Ночного дозора» Игоря Савочкина
Федеральное агентство новостей  /  Яцко Степан

Москва, 10 ноября. Врачи доставили в больницу популярного российского актера и телеведущего Игоря Савочкина. Госпитализация артиста прошла в Москве.

Источник РЕН ТВ, который знаком с ситуацией, сообщил, что Савочкин самостоятельно обратился за помощью медиков. Причиной этого стали боли в спине актера.

Собеседник издания заявил, что в данный момент телеведущий чувствует себя нормально. По словам информатора, артист планирует, что врачи выпишут его из клиники в ближайшее время.

Игорь Савочкин заработал известность из-за работы в картинах режиссера Тимура Бекмамбетова. Многие зрители знают актера по его ролям в картинах «Жесть», «Адмирал», «Дом», «Громовы», «Легенда о Коловрате», «Диверсант», «Левиафан» и другие. Однако самой узнаваемой работой актера является роль Максима Ивановича в «Ночном Дозоре».

Медики недавно также госпитализировали актрису театра и кино Ларису Гузееву. Ее состояние начало улучшатся. Врачи оценивают его как стабильное.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Медики госпитализировали актера из «Ночного дозора» Игоря Савочкина
госпитализация ночной дозор савочкин
Комментировать