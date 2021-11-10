Медики госпитализировали актера из «Ночного дозора» Игоря Савочкина

Москва, 10 ноября. Врачи доставили в больницу популярного российского актера и телеведущего Игоря Савочкина. Госпитализация артиста прошла в Москве.

Источник РЕН ТВ, который знаком с ситуацией, сообщил, что Савочкин самостоятельно обратился за помощью медиков. Причиной этого стали боли в спине актера.

Собеседник издания заявил, что в данный момент телеведущий чувствует себя нормально. По словам информатора, артист планирует, что врачи выпишут его из клиники в ближайшее время.

Игорь Савочкин заработал известность из-за работы в картинах режиссера Тимура Бекмамбетова. Многие зрители знают актера по его ролям в картинах «Жесть», «Адмирал», «Дом», «Громовы», «Легенда о Коловрате», «Диверсант», «Левиафан» и другие. Однако самой узнаваемой работой актера является роль Максима Ивановича в «Ночном Дозоре».

Медики недавно также госпитализировали актрису театра и кино Ларису Гузееву. Ее состояние начало улучшатся. Врачи оценивают его как стабильное.