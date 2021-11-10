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Избившую енота сотрудницу мини-зоопарка в Подмосковье уволили

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 21:35
Происшествия
Избившую енота сотрудницу мини-зоопарка в Подмосковье уволили
pixabay.com

Москва, 10 ноября. Енота избили в мини-зоопарке в Подмосковье. Инцидент попал на видео. В результате происшествие было принято решение о закрытии заведения.

В среду в зоопарк приехала проверка из МАУК «Парки Красногорска». После процедуры зоопарк было решено закрыть до конца текущего года. При этом работницу, которая попала на видеозапись, уволили. В течение ближайшего времени всех зверей направят в другие филиалы этой сети зоопарков. Соответствующей информацией поделился источник ФАН.

Сотрудница, которая избила енота, работает в зоопарке с момента его открытия. На запись попала лишь часть из происходящего.

Инцидент произошел с самкой енота, у которой в данный момент брачный сезон. Из-за этого она сейчас агрессивная. Женщина планировала почистить клетку, а для этого енота скобы необходимо переместить в другую клетку. Работница решила выбрать жесткий способ перемещения животного, чтобы не лезть туда голыми руками.

Мини-зоопарк работал в красногорском детском городке «Сказочный» с 2017 года. Посетители зоопарка сняли, как сотрудница избивала метлой полосатого енота. Видеозапись моментально попала в Сеть.

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зоопарк енот избили
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