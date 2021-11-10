Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 20:01
20:01
Политолог Мартынов загнал в тупик украинца реальными данными о беженцах из Украины в РФ
20:00
Происшествия
СК завершил расследование дела против членов «Ореховской» ОПГ
19:55
Экономика
GSA Platform: «Газпром» не бронировал допмощности на транзит газа через Украину и Польшу
19:54
Политика
Латвийские националисты раскритиковали сайт Рижской думы за цвета георгиевской ленточки
19:52
Весь мир
Кувейт прекратил выдачу виз гражданам Ливана на фоне дипломатического скандала
19:50
Весь мир
Неизвестные нанесли удар по складам проиранских формирований в Дейр эз-Зоре
19:48
Армия
Капитан 1-го ранга Дандыкин: американцы создают военный альянс возле российских границ
19:47
Происшествия
Жителя Алтая признали виновным в гибели троих детей при пожаре в частном доме
19:45
Общество
Доступ к общепиту и бытовым услугам ограничат для непривитых пенсионеров Петербурга
19:42
Весь мир
Пострадавший при обстреле близ Шуши рассказал о трагедии: репортаж ФАН
Все новости

Ледяной дождь и метель ожидаются в Москве в ночь на 11 ноября
Общество
Ледяной дождь и метель ожидаются в Москве в ночь на 11 ноября
pexels.com  /  Yaroslav Shuraev

Москва, 10 ноября. Ухудшение погодных условий ожидается в Москве в ночь на 11 ноября. В городе прогнозируются ледяной дождь и метель. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, ледяной дождь накроет столицу ближайшей ночью, зацепив некоторые районы юго-запада и северо-запада Москвы. К полуночи возможны снегопад и метель с кратковременным ухудшением видимости, а также усиление ветра.

«В предстоящую ночь через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего к полуночи в Москве начнется умеренный снегопад, усилится ветер, закружит метель с кратковременным ухудшением видимости до нескольких километров», — сообщил Тишковец в интервью РИА Новости.

Кроме того, метеоролог заявил, что в городе сформируется «линза» тепла с температурой воздуха до +1...+3 градусов. Ввиду таких погодных условий осадки твердой фазы постепенно будут переходить в переохлажденный дождь, из-за которого возможно образование тонкой корки льда.

Тем временем в Крыму снег выпал на вершине горы Ай-Петри. Однако покров пока что небольшой, он составляет всего несколько сантиметров.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ледяной дождь и метель ожидаются в Москве в ночь на 11 ноября
москва ледяной дождь тишковец метель
Комментировать