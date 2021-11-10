Ледяной дождь и метель ожидаются в Москве в ночь на 11 ноября

Москва, 10 ноября. Ухудшение погодных условий ожидается в Москве в ночь на 11 ноября. В городе прогнозируются ледяной дождь и метель. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, ледяной дождь накроет столицу ближайшей ночью, зацепив некоторые районы юго-запада и северо-запада Москвы. К полуночи возможны снегопад и метель с кратковременным ухудшением видимости, а также усиление ветра.

«В предстоящую ночь через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего к полуночи в Москве начнется умеренный снегопад, усилится ветер, закружит метель с кратковременным ухудшением видимости до нескольких километров», — сообщил Тишковец в интервью РИА Новости.

Кроме того, метеоролог заявил, что в городе сформируется «линза» тепла с температурой воздуха до +1...+3 градусов. Ввиду таких погодных условий осадки твердой фазы постепенно будут переходить в переохлажденный дождь, из-за которого возможно образование тонкой корки льда.

Тем временем в Крыму снег выпал на вершине горы Ай-Петри. Однако покров пока что небольшой, он составляет всего несколько сантиметров.