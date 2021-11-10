Синоптик Тишковец назвал минувшую ночь в Москве самой холодной с начала осени

Москва, 10 ноября. Климатическая зима в столице России ознаменовалась самой холодной ночью в этом году, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в ночь на 10 ноября столбики термометров упали до отметки в -3,2 градуса. При этом в некоторых районах Московской области был зафиксирован мороз до -7 градусов.

«Климатическая зима ознаменовалась в Москве самой холодной ночью. Сегодня под утро на базовой московской станции ВДНХ воздух остыл до минус 2,8, в Тушино было минус 3,2, на Балчуге минус 2,1 (ночная норма ноября минус 3,3), в окрестностях мегаполиса местами было до минус 4,6 — 5,2», — рассказал Тишковец у себя в Instagram.

Также, как отметил специалист, самые низкие температурные показатели в Подмосковье были зафиксированы в Дубне, Дмитрове, Ногинске и Сергиевом Посаде.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал жителям европейской территории России, какой будет зима в этом году. Температура воздуха грядущей зимой будет около нормы или превысит привычные показатели.