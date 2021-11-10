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Москвичи смогут посетить каток и ярмарку на Красной площади уже 29 ноября
Общество
Москвичи смогут посетить каток и ярмарку на Красной площади уже 29 ноября
pixabay.com  /  manfredrichte

Москва, 10 ноября. ГУМ-каток и рождественская ярмарка на Красной площади в Москве начнут принимать посетителей уже 29 ноября. Открыты они будут с 9:00 до 23:00.

Открытие станет 16-м по счету. Гостей ждет множество развлекательных мероприятий, организовывали которые специалисты главного катка страны. Первые четыре утренних часа посещение будет бесплатным, а в субботу планируются мастер-классы с чемпионом мира по хоккею Алексеем Яшиным. Количество мест на подобные мероприятия будет ограничено, поэтому записываться нужно будет заранее.

«...ГУМ-каток готовит множество сюрпризов и событий, среди которых яркие праздники, звездные мастер-классы и представления, которые обязательно порадуют горожан и гостей столицы», — говорится в сообщении пресс-службы катка.

Войти смогут только те, кто имеет QR-код. На самом мероприятии необходимо соблюдать все правила безопасности — маски и ограничения по числу посетителей. Весь инвентарь будет проходить дезинфекцию. Ярмарка будет работать до 13 марта, предоставляя всем ее посетителям самые разные угощения и праздничные гуляния.

Установку катка начали и в петербургской «Новой Голландии». Дату официального открытия на данный момент не сообщали.

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