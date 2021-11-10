Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 10 ноября

Москва, 10 ноября. Облачная погода с прояснениями и небольшие осадки в виде дождя ожидаются в Москве 10 ноября. Соответствующий прогноз представлен на сайте Гидрометцентра.

Дневная температура воздуха в среду составит от минус одного до плюс одного градуса. Ночью возможно похолодание до двух градусов ниже нуля, говорится в прогнозе.

Ветер будет дуть западного, юго-западного направления. Его скорость составит от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается в пределах нормы — 760 миллиметров ртутного столба.

На территории Московской области температура воздуха в светлое время суток составит от минус трех до плюс двух градусов. В ночь на 11 ноября столбик термометра опустится до минус пяти градусов.

Россиян может ждать относительно теплая зима с большим количеством снега. О погоде в грядущие месяцы ранее рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.