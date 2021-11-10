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Гидрометцентр пообещал москвичам «чисто символический» снежный покров в ближайшие дни
Общество
Гидрометцентр пообещал москвичам «чисто символический» снежный покров в ближайшие дни
pixabay.com

Москва, 10 ноября. Снежный покров в Москве в течение этой недели зафиксирован не будет, вопреки всем прогнозам по осадкам. По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, среднесуточный температурный фон будет плюсовым.

Временный снежный покров может сформироваться в Московской области в воскресенье и понедельник из-за похолодания. Несмотря на такую вероятность, с уверенностью подобное заявление сделать нельзя.

«Накопление снега будет происходить, когда среднесуточная температура будет отрицательной, будет много осадков. Пока что таких условий нет. Где-то припорошит газон, за городом где-то в полях что-то соберется чисто символически», — заявила Макарова в беседе с ТАСС.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал москвичей, что в столице с 9 ноября прогнозируются заморозки. Во вторник синоптик пообещал жителям Москвы мокрый снег.

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