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Аферисты выбросили из окна чемодан с наркотиками во время задержания в Москве
Происшествия
Аферисты выбросили из окна чемодан с наркотиками во время задержания в Москве
pixabay.com

Москва, 9 ноября. Столичные правоохранители провели операцию по задержанию группы мошенников, похитивших у пенсионерки 16 миллионов рублей. При себе у аферистов оказался чемодан с наркотиками.

Инцидент произошел в одном из домов, расположенных на Ходынском бульваре. Сотрудники полиции прибыли по адресу, где находились преступники, однако последние не были готовы к такому визиту.

Стражи порядка вошли в квартиру и застали злоумышленников врасплох. При себе у них находился чемодан с запрещенными веществами, который они поспешили выбросить в окно, передает телеканал РЕН ТВ.

В настоящее время все подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.

В столичном аэропорту Внуково ранее был задержан чемпион мира по шутбоксингу Салман Джамалдаев. При себе у спортсмена были обнаружены наркотические вещества.

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