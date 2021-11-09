Водители и пассажиры устроили массовую драку после аварии в Москве

Москва, 9 ноября. Авария произошла на севере Москвы. Попавшие в ДТП водители начали массовую драку с участием пассажиров, рассказали очевидцы.

Инцидент произошел у дома №4 корпуса 1 по Бескудниковскому проезду. После столкновения автомобилей на дороге, водители и пассажиры вышли на массовые разборки. Всего в драке участвуют порядка восьми человек. Подробности инцидента выясняются, пишет РЕН ТВ.

Еще одна массовая авария произошла на Садовом кольце в Москве 9 ноября. Водитель KIA вылетел на встречную полосу движения и врезался в Mercedes. От мощного удара иномарку отбросило в сторону, в результате чего пострадали еще три транспорта. Известно о двух пострадавших. Их с переломами ног доставили в больницу.