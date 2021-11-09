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Суд Москвы продлил меру пресечения редакторам студенческого издания Doxa
Происшествия
Суд Москвы продлил меру пресечения редакторам студенческого издания Doxa
wikipedia.org  /  Legal Gavel &amp; Open Law Book

Москва, 9 ноября. Московский суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий редакторам студенческого издания Doxa Армену Арамяну, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой и Владимиру Метелкину.

Фигуранты дела обвиняются в агитации несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях. Постановлением Басманного районного суда молодым людям запрещено покидать жилье, а также пользоваться мобильными телефонами и интернетом. Позже им разрешили совершать двухчасовые прогулки.

Ранее Следственный комитет объявил о завершении расследование дела против редакторов студенческого издания Doxa. Обвиняемым грозит до трех лет колонии.

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суд москва продление мера пресечения
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