Суд Москвы продлил меру пресечения редакторам студенческого издания Doxa

Москва, 9 ноября. Московский суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий редакторам студенческого издания Doxa Армену Арамяну, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой и Владимиру Метелкину.

Фигуранты дела обвиняются в агитации несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях. Постановлением Басманного районного суда молодым людям запрещено покидать жилье, а также пользоваться мобильными телефонами и интернетом. Позже им разрешили совершать двухчасовые прогулки.

Ранее Следственный комитет объявил о завершении расследование дела против редакторов студенческого издания Doxa. Обвиняемым грозит до трех лет колонии.