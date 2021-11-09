Движения на участке Замоскворецкой линии метро нет уже 40 минут

Москва, 9 ноября. Порядка 40 минут на участке Замоскворецкой линии метро в Москве от станции «Театральная» до «Белорусской» нет движения, сообщили в департаменте транспорта столицы.

Поезда задержали для проверки одного состава, однако мероприятие затянулось. Сейчас на станциях в центре Москвы наблюдается настоящее столпотворение. Пассажирам рекомендуется воспользоваться другими видами транспорта.

«На Замоскворецкой линии нет движения от «Театральной» до «Белорусской» для проверки одного состава», — говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Движение поездов на зеленой ветке метрополитена введут в график примерно в течение 15 минут. Ранее в Москве закрыли на вход и выход вестибюль станции «Октябрьская». Причиной тому стало обнаружение бесхозной сумки. После этого предмет проверили кинологи.