Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 19:33
19:31
Общество
Экс-ведущая «Песни года» Ангелина Вовк займется образованием детей
19:27
Общество
Тушканчики из Московского зоопарка впали в зимнюю спячку
19:23
Происшествия
Спасатели локализовали пожар повышенной сложности на мебельном складе в Ульяновске
19:22
Весь мир
Из-за дефолта в Ливане банки сокращают персонал и закрывают филиалы
19:14
Происшествия
Бастрыкин подвел итоги работы СК за 9 месяцев 2021 года
19:10
Общество
«Игра в кальмара» получила второй сезон
19:10
Общество
Женщина пожаловалась на выписку матери с подозрением на COVID-19 из больницы Крыма
19:10
Политика
Журналист Ищенко: Россия стремится решить ситуацию в Донбассе мирным путем
19:08
Политика
Политолог Перенджиев назвал сроки вероятного наступления ВСУ в Донбассе
19:07
Технологии
Аналитик Булочников рассказал, чем вызван рост биткоина и сколько он будет стоить в 2022 году
Все новости

Движения на участке Замоскворецкой линии метро нет уже 40 минут
Общество
Движения на участке Замоскворецкой линии метро нет уже 40 минут
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, 9 ноября. Порядка 40 минут на участке Замоскворецкой линии метро в Москве от станции «Театральная» до «Белорусской» нет движения, сообщили в департаменте транспорта столицы.

Поезда задержали для проверки одного состава, однако мероприятие затянулось. Сейчас на станциях в центре Москвы наблюдается настоящее столпотворение. Пассажирам рекомендуется воспользоваться другими видами транспорта.

«На Замоскворецкой линии нет движения от «Театральной» до «Белорусской» для проверки одного состава», — говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Движение поездов на зеленой ветке метрополитена введут в график примерно в течение 15 минут. Ранее в Москве закрыли на вход и выход вестибюль станции «Октябрьская». Причиной тому стало обнаружение бесхозной сумки. После этого предмет проверили кинологи.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Движения на участке Замоскворецкой линии метро нет уже 40 минут
москва метро Замоскворецкая
Комментировать