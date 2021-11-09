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Тушканчиков Московского зоопарка положили в холодильник до весны

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 12:11
Общество
Тушканчиков Московского зоопарка положили в холодильник до весны
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 9 ноября. Сотрудники Московского зоопарка поместили спящих тушканчиков холодильник, чтобы создать для них комфортные условия, сообщает пресс-служба организации.

Тушканчики впали в спячку, так как набрали достаточный вес. Чтобы не нарушать их сон, питомцев поместили в деревянные ящики и холодильник. Это позволяет сымитировать условия спячки. Зверьки находятся под присмотром зоологов, которые заботятся о сладком сне тушканчиков.

«Дело в том, что в природе у тушканчиков довольно сложный процесс подготовки к зимовке: они вырывают себе глубокую нору, в которой зимовальная камера находится ниже точки промерзания почвы. В течение зимы температура внутри практически не изменяется», — заявила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Тушканчиков взвешивают, проверяют, достаточно ли в них массы, чтобы проспать до весны. Если вдруг оказывается, что грызун сильно похудел, его будят и откармливают. Перед спячкой взрослые зверьки могут весить около 400 граммов, сообщает LIVE24.

Ранее шустрая белка изучала территорию парка и решила обнюхать солонец, попавшись в фотоловушку Смоленского Поозерья. Осенью белки как раз запасают себе пропитание на зиму, поэтому они и передвигаются столь активно.

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москва зоопарк тушканчики
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