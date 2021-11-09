Пригородные поезда задержаны на Казанском направлении в Москве

Москва, 9 ноября. Несколько пригородных поездов были задержаны на Казанском направлении в Москве по причине остановки состава дальнего следования на перегоне Люберцы 1 — Быково. Такие данные привели на странице столичного дептранса в соцсети.

Вынужденная остановка состава была сделана из-за технических неполадок во время движения. Его уже убрали силами вспомогательного локомотива. В министерстве отметили, что на данный момент совместно с МЖД принимаются все необходимые меры по вводу задержавшихся рейсов в изначальный график.

Недавно в Северной Осетии пассажирский поезд столкнулся с асфальтоукладчиком. В результате аварии погиб водитель автомобиля.