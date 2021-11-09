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Гидрометцентр предупредил москвичей о сильном ветре 9 ноября
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о сильном ветре 9 ноября
05.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС России по республике Дагестан

Москва, 9 ноября. Облачная погода с небольшим снегом и ветром прогнозируется в Московском регионе 9 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса. Ночью возможны заморозки до минус пяти градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут от минус двух до плюс трех градусов днем. Жителей предупредили о ночном похолодании до минус семи градусов.

Синоптики объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра до 21:00 вторника. Порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Из-за гололедицы неблагоприятная погодная обстановка сохранится до четверга, 11 ноября.

Неожиданное похолодание нагрянет в Краснодарский край. В ближайшие дни в регион придут морозы и снегопады. Ухудшение видимости составит до 500 метров. Местных жителей предупредили о гололедице.

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