Полиция нашла тела аспиранта МГУ и девушки в квартире на севере Москвы

Москва, 9 ноября. Аспирант биологического факультета МГУ и молодая девушка найдены мертвыми в квартире, расположенной на Большой Академической улице в Москве.

Тела погибших принадлежат уроженцу Казани 1998 года рождения и уроженке Омска 2001 года рождения. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается суицид, передает РИА Новости со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах.

«В квартире дома на Большой Академической на кровати были обнаружены два трупа: молодого человека 1998 года рождения, уроженца Казани, и девушки 2001 года рождения, уроженки Омска», — уточнил собеседник агентства.

Погибший молодой человек накануне трагедии связывался со своим отцом. Он написал ему сообщение, в котором признался, что не хочет продолжать жить. Источник добавил, что юноша был аспирантом МГУ и подрабатывал преподавателем.

Еще одно тело ранее было найдено в подмосковном Красногорске. Неизвестный застрелил местного жителя в его же квартире.