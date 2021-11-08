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Синоптик Леус предупредил москвичей о наступлении зимы в ближайшие дни
Общество
Синоптик Леус предупредил москвичей о наступлении зимы в ближайшие дни
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Москва, 8 ноября. Зима придет в Москву в ближайшие дни, однако надолго она в столице не задержится, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Настоящее пришествие зимы ждет жителей столицы в скором времени. Похолодание в Москве началось уже 8 ноября. Утром понедельника столбики термометров показывали до +6 градусов, а днем — всего до +4. Такая тенденция сохранится предстоящей ночью. Во вторник в столице температура воздуха опустится до +1 градуса.

«Нас в ближайшие дни ждет настоящее пришествие зимы. К счастью, оно будет непродолжительным», — подчеркнул специалист.

После этого в городе ожидается потепление, но в воскресенье наступит метеорологическая зима. Вторжение холодного арктического воздуха будет более сильным и продолжительным. В начале следующей рабочей недели существует вероятность формирования снежного покрова, объяснил синоптик в эфире Общественной Службы Новостей.

Накануне в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого достигали 17 метров в секунду. Предупреждение действовало до 12:00 понедельника.

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