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Росгвардейцы спасли мужчину от падения с крыши в Москве

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 15:51
Происшествия
Росгвардейцы спасли мужчину от падения с крыши в Москве
 /  Пресс-служба Росгвардии по Республике Мордовия

Москва, 8 ноября. Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии предотвратили трагедию, убедив мужчину не прыгать с крыши. С нарушителем порядка разбирается полиция.

Инцидент произошел на улице Юннатов в Северном административном округе столицы. Сотрудник охраны увидел на крыше здания мужчину, который грозился прыгнуть вниз. Он вызвал росгвардейцев, которые поднялись на место происшествия и убедили столичного жителя не совершать необдуманный поступок. Мужчина не мог четко объяснить, что стало причиной случившегося. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Росгвардейцы ранее спасли двух человек из горящего автомобиля в Ангарске. Они смогли быстро сориентироваться в ситуации и сбили пламя с помощью огнетушителей.

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росгвардия охрана крыша
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